Солдаты НАТО уже в Одессе? Как будут оккупировать Молдавию, данные разведки

Служба внешней разведки России объявила, что страны НАТО готовятся к оккупации Молдавии. Что об этом известно, в чем угроза для РФ?

Что сообщили в СВР, где замечены солдаты НАТО

23 сентября пресс-бюро Службы внешней разведки объявило, что в Брюсселе приняли решение удержать Молдавию «в русле русофобской политики».

«Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский „десант“ в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу», — сообщили в СВР.

По версии разведки, силовой захват власти в Молдавии может произойти после парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.

«Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии», — объявили в СВР.

Фото: Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

Другой вариант: организация провокации против Приднестровья и российских войск, размещенных на территории республики. Это может произойти во время или после выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября, указывает спецслужба.

«Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», — объявили в СВР.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» заявил, что «отчасти подтверждает» информацию СВР: источники сообщают о подготовке провокаций, в Молдавии и на Украине действует большое количество «военных советников» из НАТО, планы нападения на Приднестровье есть — однако неизвестно, буду ли они реализованы. По данным канала, в Кишиневе и Бухаресте работает большое количество специалистов по психологическим операциям, главная цель которых — создавать антироссийский информационный фон.

«11 июня Зеленский, президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Никушор Дан провели закрытые переговоры, где как раз было принято решение создать закрытый координационный центр силовиков между трех стран. Этот центр полностью работает в направлении по подготовке провокации на приднестровской границе», — утверждает «Легитимный».

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что в Приднестровье проживают десятки тысяч граждан РФ. Россия просто не может оставаться в стороне, подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Майя Санду и Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Что происходит в Молдавии

В Молдавии сложилась острая ситуация перед парламентскими выборами. 22 сентября президент Майя Санду в очередной раз обвинила Россию в попытках повлиять на итоги парламентских выборов 28 сентября. По словам Санду, Москва якобы «ведет против Молдовы масштабную гибридную войну», в ходе которой «тратит сотни миллионов евро на покупку голосов», чтобы превратить Молдавию в «трамплин для атаки на Одесскую область».

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отметила в ответ, что обвинения со стороны властей Молдавии «переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла». Она подчеркнула, что молдавский народ всегда может считать Россию своим другом. Захарова предположила, что молдавские власти — Санду и правящая партия PAS — боятся итогов выборов.

В тот же день, 22 сентября, в Молдавии прошло более 250 обысков у представителей оппозиционных партий. За один день были задержаны 74 человека. Их подозревают в «покупке голосов», «незаконном финансировании», «подготовке в организации массовых беспорядков». Глава полиции Виорел Чернэуцану заявил, что «была задержана группа лиц, прошедших инструктаж в Сербии и прибывших в Молдавию для организации массовых беспорядков». Всего за месяц было проведено 358 обысков.

Кандидат от левого Патриотического блока Василий Тарлев обвинил правящую партию PAS в организации «военной диктатуры», а также «обысках, давлении и попытках устранения оппозиции».

Полиция Молдавии Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нынешняя власть продвигает только два месседжа: Европа и война», — заявил Тарлев.

