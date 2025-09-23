В СВР раскрыли детали операции НАТО против Приднестровья СВР: НАТО планирует перебросить десант под Одессу для устрашения Приднестровья

Командование НАТО планирует использовать размещение войск на Украине для устрашения Приднестровья в рамках операции по возможной оккупации Молдавии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным спецслужбы, контингент Альянса будет размещен под Одессой.

На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ. Готовится натовский «десант» в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья. По имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу, — сказано в пресс-релизе.

В СВР добавили, что данный сценарий НАТО много раз отрабатывала на учениях в Румынии. По данным разведки, он может быть реализован по завершении парламентских выборов в Молдавии, которые должны пройти 28 сентября.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для будущей атаки. В частности, он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии.