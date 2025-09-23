Тайные доходы, коррупция, ОПГ: в чем обвинили судью Виктора Момотова

Генпрокуратура РФ обвинила одного из высших судей России в связях с ОПГ и отмывании преступных доходов, сообщают СМИ. Что известно о деле судьи Виктора Момотова, кто он такой?

Что известно о деле судьи Виктора Момотова, в чем его обвиняют

23 сентября Генпрокуратура РФ подала иск в Останкинский суд Москвы с требованием изъять более 100 объектов имущества, записанных на подставных лиц, у председателя Совета судей РФ, члена президиума Верховного суда Виктора Момотова.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на материалы Генпрокуратуры, Момотова считают связанным с владельцем сети отелей Marton Андреем Марченко и криминальными авторитетами из ОПГ «Покровские» — Андреем Коровайко и Олегом Чебановым, которые создали бизнес за счет «коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов», утверждает прокуратура.

Бывший председатель совета директоров концерна «Покровский» Андрей Коровайко Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

По версии Генпрокуратуры, стоимость активов Момотова может составлять не менее 9 млрд рублей (в них входят земельные участки и около 80 нежилых зданий). Издание со ссылкой на иск ГП утверждает, что судья мог тайно участвовать в гостиничном бизнесе (предварительно, речь идет о сети отелей Marton) на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники сообщают, что имущество судья оформлял на свою 90-летнюю мать, обеспечив ей смену фамилии.

Кроме того, Момотова вместе с другими ответчиками обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в более чем 0,5 млрд рублей и незаконном получении более 100 млн рублей из бюджета Краснодара.

«Предъявление к Момотову искового заявления не требует получения согласия соответствующей квалификационной коллегии судей», — сообщил СМИ источник, знакомый с иском Генпрокуратуры.

Кто такой Виктор Момотов, чем он известен

Виктор Викторович Момотов — судья высшего квалификационного класса, член президиума и секретарь пленума Верховного суда Российской Федерации.

Родился в 1961 году на Кубани, с отличием окончил юрфак Кубанского госуниверситета. В 1997 году защитил кандидатскую и возглавил кафедру теории и истории государства и права в КГУ. В 2003 году защитил докторскую диссертацию по средневековому русскому праву. Работал в КГУ, где в 2007 году был избран деканом юридического факультета.

В 2010 году Момотов постановлением Совфеда РФ был назначен на должность судьи Верховного суда РФ. В том же году, по версии Генпрокуратуры, начал сотрудничать с Марченко: использовал свое служебное положение, чтобы легализовать земельный участок в Ростовской области, где построили 10-этажную гостиницу «Marton Седова».

Момотов в 2013 году стал секретарем пленума ВС РФ, а в 2019 году был избран в президиум Верховного суда. Параллельно развивалась сеть отелей Marton.

Виктор Момотов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Telegram-канал «АНП — Агентство Новостей Политики» утверждает, что в июле 2025 года кандидатуру Момотова рассматривали на пост председателя Верховного суда РФ (на смену скончавшейся в должности Ирине Подносовой). Тем не менее единственным утвержденным кандидатом стал глава Генпрокуратуры Игорь Краснов.

Что такое ОПГ «Покровские», чем она занималась

ОПГ «Покровские» — это организованная преступная группа, созданная бенефициарами концерна «Покровский» Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым (отцом Олега Чебанова, который также входил в группу). По версии следствия, ОПГ пыталась незаконно завладеть активами агрокомплекса «Слава Кубани» на сумму свыше 1 млрд рублей, контролировать процедуру его банкротства, а также распоряжаться земельными участками с целью извлечения выгоды.

«Слава Кубани» ранее был семейным бизнесом члена банды Цапков («Цапковские») Вячеслава Цеповяза, который был осужден за особо тяжкие преступления. По версии следствия, после того как агрокомплекс перешел его жене (после развода она взяла фамилию Стришняя), в 2019 году руководство концерна «Покровский» начало давить на нее, требуя отдать фирму.

По версии обвинения, в 2019 году бенефициары «Покровского», угрожая убийством и уголовным преследованием, вымогали активы стоимостью более 2 млрд рублей у владельцев агропредприятия СКВО (Зерноградский район Ростовской области).

Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов уехали из России еще до возбуждения уголовного дела и сейчас находятся в розыске. Представители концерна «Покровский» назвали дело «провокацией со стороны банды Цапков», писали СМИ.

Читайте также:

Атака ВСУ на Москву 23 сентября: сколько сбили БПЛА, где были удары, жертвы

Резкое похолодание, заморозки, снег? Прогноз погоды на неделю в Москве

Военного блогера признали иноагентом: кто такой Роман Алехин, скандал