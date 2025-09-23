Резкое похолодание, заморозки, снег? Прогноз погоды на неделю в Москве

Москва из очень теплого бабьего лета провалится прямо в глубокую осень. Как меняется погода 23 сентября, сколько будет градусов, что в Санкт-Петербурге, где в России жарче всего?

Какая погода пришла в Москву к 23 сентября

Вслед за рекордно теплым днем 22 сентября в Москве последовала рекордно теплая ночь: на ВДНХ минимальная температура воздуха составила плюс 16,6 градуса, что является абсолютным рекордом, отмечает главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Однако 23 сентября погода резко изменилась: похолодало сразу на 10 градусов. Позднякова отмечает, что холодный воздух постепенно проникает в регион с запада.

«В Тверской области дождь уже идет, и к 12 часам похолодало местами уже ниже плюс 10 градусов. При этом в 12 часов в Коломне было плюс 23 градуса. К 21 часу холодный воздух проникнет и в Москву», — предупредила Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил: «Осень не остановить!» Погоду на европейской территории России меняет масштабное арктическое вторжение, фронт которого протянулся от Прибалтики до Нижнего Тагила.

«Опускаясь с севера, холодный фронт закроет небо плотными облаками, во второй половине дня вызовет кратковременные дожди и резко понизит температуру. Температура воздуха — плюс 16–18 градусов, по области — плюс 13–18, на востоке и юге — до плюс 19–24. Атмосферное давление будет около нормы», — прогнозирует Леус.

Чего ждать от погоды в Москве на неделе, прогнозы

Леус предупредил: в ночь на среду, 24 сентября, похолодание продолжится. В ночное время температура воздуха составит плюс 6–8 градусов, а днем — не выше плюс 10–12 градусов.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что в четверг будет еще холоднее: ночью температура может опуститься до плюс 3 градусов, а днем не превысит плюс 11. Ожидаются первые заморозки, предупредил синоптик Александр Ильин. Долговременный прогноз погоды «Метеоновости» указывает, что в первых числах октября начнется устойчивое снижение температуры.

Позднякова заявила NEWS.ru, что первый снег в Москве может пойти уже в конце недели (хотя осадков будет немного и вероятность мокрого снега невелика).

«Сентябрь — месяц, когда в ночные часы в воздухе могут кружить снежинки, но, мне кажется, это как раз не тот случай, потому что погоду будет определять холодный антициклон. В нем воздух довольно сухой, поэтому вероятность осадков очень мала», — пояснила Позднякова.

Между тем в двух районах Магаданской области первый снег выпал уже 23 сентября.

Погода в Санкт-Петербурге, сколько будет градусов

В Санкт-Петербург 23 сентября уже пришли мощные дожди и резкое похолодание. Леус прогнозирует, что температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

«Температура воздуха — плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области — плюс 9–14. Атмосферное давление будет около нормы. В среду местами кратковременные дожди, ночью плюс 4–6, днем плюс 9–11 градусов», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, резкое похолодание продлится два дня. В четверг начнет постепенно теплеть, в конце текущей и начале следующей недели дневная температура будет плюс 15–16 градусов, осадков не ожидается.

Где жарче всего в России, пекло в конце сентября

Позднякова отметила рекордную жару 22 сентября в Русском Черноземье.

«Рекорды температуры отмечены практически по всей территории Черноземья. В Рязанской области, в Ряжске, воздух раскалился до плюс 30,1 градуса. На Черноморском побережье Кавказа температура воздуха была ниже, в Сочи было пасмурно, накрапывал дождь, максимальная температура воздуха достигла лишь плюс 22 градусов», — отмечает синоптик.

Впрочем, по данным Foreca, погода в Ряжске изменится еще резче, чем в Москве: после плюс 30 градусов в ночь на среду «арктическое вторжение» уронит температуру до плюс 10. В ночь на четверг ожидаются заморозки и до нуля градусов.

