Москвичам раскрыли, когда в городе может пойти первый снег Синоптик Позднякова не исключила, что первый снег в Москве пойдет к концу недели

Первый снег в Москве может пойти уже в конце текущей недели, однако вероятность этого события оценивается как крайне невысокая, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее мнению, погодные условия будут формироваться под влиянием холодного антициклона, который принесет в столичный регион сухую погоду.

Скорее всего, 25 сентября будет самым холодным днем в Москве. Но мы считаем, что погода будет без существенных осадков. Вероятность того, что выпадет 0,1 миллиметра осадков, и часть их будет в виде мокрого снега, очень мала, но существует. Поэтому одиозно заявлять о том, что у нас в конце недели выпадет снег, конечно, нельзя. Сентябрь — месяц, когда в ночные часы в воздухе могут кружить снежинки, но, мне кажется, это как раз не тот случай, потому что погоду будет определять холодный антициклон. В нем воздух довольно сухой, поэтому вероятность осадков очень мала, — пояснила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве и Подмосковье на неделе с 22 по 28 сентября ожидаются первые заморозки в ночные часы. По его словам, в Московской области температура может снизиться до нуля градусов, а в столице — до плюс одного — шести градусов.