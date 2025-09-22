«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:07

Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках

Синоптик Ильин: в Москве и Подмосковье ожидаются первые заморозки в ночные часы

В Москве и Подмосковье на неделе с 22 по 28 сентября ожидаются первые заморозки в ночные часы, заявил «Москве 24» синоптик Александр Ильин. Он предупредил, что в Московской области температура может снизиться до нуля градусов, а в столице — до плюс одного–шести градусов.

Эта неделя знаменует собой окончательный переход к осени. К ее концу установится по-настоящему осенняя погода. Бабье лето прошло, но потепления можно ждать к началу октября, воздух будет прогреваться до 12–15 градусов, — подчеркнул Ильин.

Он отметил, что на этой неделе над европейской территорией РФ холодная арктическая масса с севера столкнется с другой — влажной и теплой, которая придет с юга. Это может вызвать снег в ряде регионов. Однако до Москвы и Подмосковья осадки вряд ли доберутся, уточнил синоптик.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что первый снег может выпасть в Московской области уже 27 сентября. По его словам, этому поспособствует столкновение влажного воздуха с холодными северными ветрами.

