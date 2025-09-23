Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 23 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Хабаровском и Красноярском краях, Москве и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 23 сентября

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», жалобы о сбоях в мобильных сетях поступают из множества регионов. Абоненты пишут, что не могут получить доступ к онлайн-услугам, воспользоваться поисковыми системами и загрузить приложения.

Во вторник, 23 сентября, больше всего жалоб на мобильный интернет поступило от абонентов МТС. Обращения идут из Хабаровского края — 25%, Москвы — 12%, Красноярского края — 8%, Иркутской, Нижегородской областей — по 7%, Свердловской области — 6%, Краснодарского края, Татарстана, Челябинской области — по 5%, Крыма, Республики Коми, Подмосковья, Ханты-Мансийского автономного округа, Смоленской области, Санкт-Петербурга — по 2%, Липецкой, Самарской, Новосибирской областей, Камчатского края — по 1%.

Как следует из данных Downdetector.su, за сутки на МТС поступили 962 жалобы, за последний час — 29%.

«МТС — не работает мобильный интернет на телефоне», «Нет мобильной связи МТС», «Тамбов — глючит МТС», — жалуются пользователи.

Пользователи «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет. Сообщения поступают из Нижегородской, Иркутской областей, Краснодарского края, Москвы, Ярославской, Свердловской областей, Хабаровского края.

«„Билайн“ — сбой интернета сегодня», «Нет мобильной связи „Билайн“», «Не работает „Билайн“ в Нижнем Новгороде», «„МегаФон“ — не открывается приложение, не работает связь, невозможно зайти в мобильный банк, в интернет, позвонить», «Не работает „МегаФон“ в Новокузнецке», «Нет сотовой связи T2 в Нижнем Новгороде», «Yota — проблемы с интернетом», «Что со связью Yota происходит?» — жалуются пользователи.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 23 сентября

Отключения мобильного интернета или понижения качества сигнала происходят на фоне угрозы атаки БПЛА — об этом регулярно предупреждают власти российских регионов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, меры принимаются в целях обеспечения безопасности.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

Глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный объяснил, что с помощью высокоскоростного мобильного интернета противник управляет беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак.

«Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“. Это вынужденная, но необходимая мера для сохранения жизни и здоровья людей и защиты критически важных объектов инфраструктуры», — отметил он.

Какие сервисы доступны во время отключения интернета

В период ограничений доступными остаются ряд востребованных сервисов, которые вошли в белый список Минцифры: «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, официальный сайт платежной системы «Мир», сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, перечень будет расширяться и обновляться еженедельно.

