Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 19 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. О проблемах сообщают абоненты «Билайна», МТС, «МегаФона», T2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 19 сентября

Пользователи из ряда регионов отправляют жалобы на перебои в работе мобильных сетей. У абонентов наблюдаются сложности при использовании мессенджеров, сервисов такси, банковских приложений и других сервисов.

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», наибольшее число жалоб в пятницу, 19 сентября, приходится на МТС. Подавляющее большинство обращений в связи с нестабильной работой мобильных сетей оператора поступает из Москвы — на долю столичного региона приходится 35% от общего числа заявок. Далее следуют Хабаровский край — 15%, Краснодарский край, Челябинская, Свердловская области — по 8%, Иркутская область, Санкт-Петербург — по 6%, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край — по 4%, Башкирия, Нижегородская область — по 2%.

На сайте Downdetector.su за сутки зафиксировано более тысячи жалоб на проблемы с мобильным интернетом МТС, за последний час — 26.

«Почему не работает мобильный интернет МТС сегодня, 19 сентября?», «Нет мобильной связи», «Сбой МТС сегодня», — пишут пользователи.

Пользователи «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota также жалуются на нерабочий мобильный интернет. Сообщения поступают из Свердловской, Оренбургской областей, Санкт-Петербурга, Приморского края, Самарской области, Хабаровского края и Забайкалья.

«Yota легла», «Не работает интернет Yota», «T2 — не работает мобильный интернет», «Нет мобильной связи T2», «Сбой мобильного интернета „Билайн“», «Нет интернета „Билайн“, Барнаул», «Почему нет связи „МегаФон“ в Новороссийске?», «Мобильный интернет „МегаФон“ не работает сегодня, 19 сентября», — сообщили абоненты.

Почему не работает мобильный интернет 19 сентября

Власти российских регионов регулярно предупреждают граждан об отключении мобильного интернета или понижении качества сигнала сети на фоне угрозы атаки БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, меры связаны с обеспечением безопасности.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

Накануне в Башкирии ввели временные ограничения на работу мобильного интернета. Причиной стала необходимость обеспечения безопасности после атаки беспилотников на промышленный объект.

Инцидент произошел на предприятии «Газпром нефтехим Салават», которое подверглось атаке двух дронов. Утверждается, что в связи с этим операторам связи было предписано ограничить работу сетей мобильной передачи данных на территории региона.

Как пояснял секретарь регионального Совбеза Валерий Олейник, подобные меры являются стандартной практикой противодействия террористическим угрозам. Временные перебои или замедление скорости интернета позволяют повысить уровень безопасности в критических ситуациях.

До этого интернет отключали на территории Тувы.

«Информируем вас о временном снижении скорости мобильного интернета на территории региона. <…> Для минимизации неудобств Минцифры РТ запустило белый список сервисов, которые будут работать без ограничений даже во время снижения скорости интернета», — сообщило региональное Минцифры.

В белый список вошли платежные системы, например СБП и онлайн-банки, социальные сети, сервисы такси, «Госуслуги», экстренные службы. В перечне сервисов, которые продолжат работать при ограничениях, оказались также и мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram.

