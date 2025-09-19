«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября

«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября

Украинское командование использует личный состав в качестве «живой приманки», в Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных, российский разведчик уничтожил командный пункт ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 18 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Российский разведчик помог уничтожить командный пункт ВСУ

Военнослужащий РФ ефрейтор Максим Зленко в составе разведывательной группы обнаружил тщательно замаскированный пункт управления ВСУ и оперативно передал координаты артиллерийским подразделениям, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что цель была полностью уничтожена.

Отдельно были отмечены действия рядового Гаджи Алисултанова, который во время работы артиллерийского расчета обнаружил приближение двух тяжелых беспилотников. Заряжающий со своим напарником заняли оборудованную позицию и из стрелкового оружия ликвидировали вражеские БПЛА.

Украинский пленный рассказал об использовании военных ВСУ как приманки

Пленный военнослужащий ВСУ, захваченный в районе населенного пункта Теткино Курской области, заявил, что украинское командование использует личный состав в качестве «живой приманки» для выявления позиций российских войск. Солдат добавил, что их отправляли без четких задач и с минимальным обеспечением.

Из шести человек боевой группы выжил и был захвачен в плен только он один. По словам военнослужащего, командование ВСУ сознательно идет на такие жертвы для принуждения российских войск к расходованию боеприпасов и раскрытия своих позиций.

Воевавшего за ВСУ британского наемника оставили под стражей

Московский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей британца Хейдена Дэвиса, который был наемником ВСУ. Соответствующее постановление вступило в законную силу сразу после его вынесения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как следует из материалов дела, британский наемник заключил контракт с Вооруженными силами Украины в 2023 году. Он был задержан российскими военными в районе Дзержинска при участии в боевых действиях.

В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных

Член Госдумы Михаил Матвеев предложил ввести механизм, при котором заведения общественного питания будут перечислять 1% от каждого чека в специализированный фонд поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Парламентарий рассказал о значимости своего предложения и его значении.

По словам депутата, данный проект имеет двойное значение — как практическое, так и воспитательное. С материальной точки зрения это создаст постоянный источник помощи нуждающимся семьям. Одновременно это служит напоминанием для посетителей ресторанов о тех, кто обеспечивает безопасность страны, находясь в сложных условиях, подытожил Матвеев.

Военэксперт раскрыл, что общего между Зеленским и Гитлером

Действия украинского руководства в зоне боевых действий демонстрируют поразительное сходство с военной тактикой Адольфа Гитлера, утверждает военный эксперт Юрий Кнутов. По мнению аналитика, президент Украины Владимир Зеленский полностью воспроизводит подход фюрера к управлению войсками, что особенно явно прослеживается на Красноармейском направлении.

Кнутов пояснил, что киевская власть, подобно гитлеровской Германии, запрещает своим военнослужащим оставлять укрепленные населенные пункты даже при угрозе полного окружения. Такая стратегия, по оценкам эксперта, приведет к значительным потерям со стороны ВСУ при потере Покровска (Красноармейска).

Читайте также:

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 сентября

Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ