Воевавшего за ВСУ британского наемника оставили под стражей

Суд продлил срок ареста британского плененного наемника Хейдена Дэвиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Московский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей британца Хейдена Дэвиса, который был наемником ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на данные суда. Соответствующее постановление вступило в законную силу сразу после его вынесения.

Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Обвиняемый Дэвис Х. У. Постановление вступило в силу, — сказано в документе.

Как следует из материалов дела, британский наемник заключил контракт с Вооруженными силами Украины в 2023 году. Он был задержан российскими военными в районе Дзержинска при участии в боевых действиях.

В настоящее время Дэвис содержится в одном из столичных следственных изоляторов. Ему предъявлено обвинение по статье о наемничестве, которое предусматривает уголовную ответственность за участие в вооруженном конфликте в корыстных целях.

Пленный наемник ВСУ из Великобритании Хейден Уильям Дэвис ранее заявил, что на стороне Украины воюют сотни колумбийцев. По его словам, в иностранном легионе проходят службу граждане из разных стран НАТО — французы, итальянцы, немцы, американцы и англичане. Минобороны России эту информацию не комментировало.

