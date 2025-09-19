Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 06:15

«Как приманка на рыбалке»: мобилизованным бойцам ВСУ не дают четких команд

Украинское командование отправляет мобилизованных на позиции без четких задач

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Пленный военнослужащий ВСУ, захваченный в районе населенного пункта Теткино Курской области, заявил, что украинское командование использует мобилизованных в качестве «живой приманки» для выявления позиций российских войск, передает РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ Родиона Мирошника. Как сказал солдат, их отправляли без четких задач и с минимальным обеспечением.

Одна рация была на всех шестерых. Команда нам была — держать позиции. Мы спрашиваем: какие позиции, куда? Вам команда сказана — держать позиции. Я понял, что, скорее всего, нас послали как приманку. Как на рыбалке, — сообщил военнослужащий.

Из шести человек боевой группы выжил и был захвачен в плен только он один. По словам военнослужащего, командование ВСУ сознательно идет на такие жертвы для принуждения российских войск к расходованию боеприпасов и раскрытия своих позиций.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ с позывным Капибара рассказал, что попал в плен через четыре дня после прибытия на фронт. Он отметил, что подготовка в украинском подразделении практически отсутствовала. В настоящее время Капибара служит на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
В Госдуме поддержали переименование трех городов России

