04 декабря 2025 в 15:53

Раскрыта эффективная тактика применения дронов Вооруженными силами РФ

Летчик Попов: массовые комплексные удары дронами по ВСУ дают наибольший эффект

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Массовые комплексные удары дронами по позициям ВСУ— наиболее эффективная тактика, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, такие действия обеспечивают прорыв вражеской ПВО.

Массовые, комплексные удары российских беспилотников по позициям ВСУ приносят наибольший эффект. «Гераней» и «Гербер» летит сразу много, а еще их сопровождает всякая мелочь из дронов других типов, которые обеспечивают прорыв ПВО противника. Охотиться на все подряд у украинских пилотов просто сил и средств не хватит. К тому же надо учитывать стоимость оружия — ракета «воздух — воздух» средней или дальней дистанции стоит дороже самой «Герани», — пояснил Попов.

Также «Герани-2», оснащенные ракетами, выходят на дуэльные поединки с вертолетами, легкомоторными самолетами и даже с реактивными истребителями ВСУ на дальности 600–1200 метров, добавил собеседник.

И сейчас украинские летчики предпочитают не выходить на такие дуэли, потому что им трудно заранее распознать, какая именно «Герань» летит — просто ударная или с ракетой, — сообщил эксперт.

Ранее замминистра обороны Украины Юрий Мироненко рассказал СМИ, что российские «Герани» начали атаковать авиацию ВСУ прямо в полете. БПЛА «огрызаются» против медленных целей, таких как вертолеты и винтовые самолеты, которые украинская армия использует для охоты на дальнобойные дроны.

