16 сентября 2025 в 10:09

«Я даже их позывных не знал»: экс-военный ВСУ рассказал, как попал в плен

Экс-солдат ВСУ с позывным Капибара провел на фронте четыре дня и попал в плен

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным Капибара рассказал, что попал в плен через четыре дня после прибытия на фронт. В разговоре с РИА Новости он отметил, что подготовка в украинском подразделении практически отсутствовала. В настоящее время Капибара служит на стороне России в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.

15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня. <…> Нас вывезли на позиции с людьми, которых я вообще не знал. Я даже их позывных не знал, — сообщил пленный.

Ранее командир российского отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг заявил, что офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины сдались в плен на Запорожском направлении. Захват противника стал возможен благодаря специальной операции по заманиванию ВСУ на российские позиции.

До этого группу мобилизованных ВСУ отправили на фронт без проведения огневой подготовки. Как заявил пленный военнослужащий Дмитрий Хвостик, часть призывников была направлена рыть окопы вместо завершения обучения.

Не так давно источники в силовых структурах говорили, что около 6000 украинских военнопленных содержатся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России. Часть из них были пленены еще весной 2022 года. При этом на территории Украины находится примерно 1000 граждан РФ. Минобороны России эти данные не комментировало.

