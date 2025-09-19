Российский разведчик ликвидировал командный пункт ВСУ

Военнослужащий РФ ефрейтор Максим Зленко в составе разведывательной группы обнаружил тщательно замаскированный пункт управления ВСУ и оперативно передал координаты артиллерийским подразделениям, сообщает Минобороны РФ, их заявление приводит ТАСС. Уточняется, что цель была полностью уничтожена.

Полученные разведданные позволили нанести высокоточный огневой удар по выявленным целям, — сообщили в ведомстве.

Отдельно были отмечены действия рядового Гаджи Алисултанова, который во время работы артиллерийского расчета обнаружил приближение двух тяжелых беспилотников. Заряжающий со своим напарником заняли оборудованную позицию и из стрелкового оружия ликвидировали вражеские БПЛА.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес на участках группировок «Центр» (до 445 военнослужащих) и «Юг» (до 260). Кроме того, подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным бригадам, штурмовому полку и пограничным отрядам ВСУ.