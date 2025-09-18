Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 22:40

В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных

Депутат Матвеев предложил направлять 1% от ресторанных чеков семьям бойцов СВО

Михаил Матвеев Михаил Матвеев Фото: Государственная Дума РФ

Член Госдумы Михаил Матвеев предложил ввести механизм, в котором заведения общественного питания будут перечислять 1% от каждого чека в специализированный фонд поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, передает радио Sputnik. Парламентарий рассказал о значимости своего предложения и его значении.

С одной стороны, это материальный проект, а с другой стороны — он моральный, чтобы человек, который веселится и отдыхает в дорогом ресторане, немного задумался о парнях на фронте, которые стоят где-то по колено в воде и защищают Родину, — заявил Матвеев в эфире.

По словам депутата, данный проект имеет двойное значение — как практическое, так и воспитательное. С материальной точки зрения это создаст постоянный источник помощи нуждающимся семьям. Одновременно это служит напоминанием для посетителей ресторанов о тех, кто обеспечивает безопасность страны, находясь в сложных условиях, подытожил Матвеев.

Ранее сенаторы передали в Госдуму три законопроекта, направленных на усиление соцподдержки участников СВО и их семей. Один из законопроектов вносит изменения в закон «О статусе военнослужащих», закрепляя за бойцами право на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Вице-спикер Совфеда Инна Святенко отметила, что это позволит устранить дисбаланс в транспортных льготах между военнослужащими и добровольцами.

