Новый тактический знак и тайна наемников: новости СВО к вечеру 18 сентября

Киев уже готов признать сдачу Красноармейска, у военных ВС РФ появился новый тактический знак, российские хакеры узнали имена иностранных инструкторов и участь тысяч наемников, армия России прорвала оборону в Запорожье и поселке Ямполь в ДНР. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 18 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Киев готовится сообщить украинцам о сдаче Красноармейска

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что Киев начал информационную подготовку к возможной утрате контроля над Красноармейском в ДНР. По его словам, украинские власти проводят так называемый прогрев общественного мнения и своих партнеров на Западе.

Он отметил, что на данном направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинское командование перебрасывает туда дополнительные силы с других участков фронта, пытаясь удержать позиции.

ВС Украины Фото: Социальные сети

У ВС России появился новый тактический знак

В районе Бердянска в Запорожской области заметили колонну российской техники с новым тактическим знаком. Символ в форме квадрата нанесли на кабины грузовиков ВС России. Украинские источники связывают появление колонн с переброской сил на Запорожское направление для усиления наступления. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что новый таинственный знак на российской военной технике станет загадкой для президента Украины Владимира Зеленского и стратегов Генштаба ВСУ. Он добавил, что его расшифровка — это задача противника.

ВС РФ поразили объекты энергетики, задействованные в интересах ВСУ

В Минобороны России заявили, что в течение минувших суток войска РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ. По данным ведомства, также были поражены склады и производственные площадки по выпуску беспилотников большой дальности.

Отмечается, что операции велись на территории 142 районов. Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Прорыв обороны в Запорожье и выдавливание ВСУ из Красноармейска

Российские войска вытеснили подразделения ВСУ из села Новоивановка, расположенного на северо-востоке Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По данным Sky News, оборона украинских войск в районе Красноармейска подходит к критической черте. Российские силы усилили давление, поэтому позиции ВСУ становятся все менее устойчивыми. На других направлениях фронта украинские войска также испытывают серьезное давление. Кроме того, российские силы используют трубопровод для переброски подразделений северо-восточнее Купянска. Это усиливает оборону и выматывает противника.

Армия России также прорвала оборону ВСУ в поселке Ямполь, куда она вышла после полного освобождения Серебрянских лесов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что сейчас в населенном пункте ведутся ожесточенные бои.

Хакеры раскрыли тайну пропажи тысяч наемников

Российские хакеры получили доступ к электронной почте украинского офицера и обнаружили там сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты. В документах Nessus CGOP написано о тысячах погибших иностранцев. Среди них 303 гражданина Колумбии, 89 американцев, 86 грузин, 42 британца, 29 бразильцев, 25 французов и 19 поляков. Отмечается, что значительная часть колумбийцев погибла в Курской области. В списках также фигурируют военные из Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки. Еще около двух тысяч наемников считаются пропавшими без вести.

Иностранные бойцы из 3-й бригады «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена) понесли серьезные потери на территории ДНР и ЛНР. Часть личного состава 31-й бригады перебросили на Днепропетровское направление. В сражениях на разных участках фронта также участвовали наемники из Великобритании, Мексики и Израиля.

ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, в списках погибших значатся иностранные советники и инструкторы: британец Райан Эванс, американцы Ричард Кирлин и Майк Меоли, немец Димитриос Феррара и британец Джонатан Шенкин. Отмечается, что часть наемников ВСУ погибла от дружественного огня.

Читайте также:

Россия и Украина провели обмен телами погибших

«Взяли в огневое кольцо»: военэксперт раскрыл судьбу Покровска

«Ситуация хуже»: названа главная опасность оптоволоконных дронов ВСУ