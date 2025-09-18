Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 09:50

Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ

Mash: три тысячи иностранных наемников погибли или пропали в рядах ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести, передает Telegram-канал Mash. Российские хакеры получили доступ к электронной почте украинского офицера и обнаружили там сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты.

По данным канала, в документах Nessus CGOP указаны около тысячи погибших иностранцев, включая 303 колумбийца, 89 американцев, 86 грузин, 42 британца, 29 бразильцев, 25 французов и 19 поляков. Большинство колумбийцев погибли в Курской области. Также есть военные из Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки. Еще две тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Иностранные военные из 3-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) понесли тяжелые потери в ДНР и ЛНР. Часть бойцов 31-й бригады отправлена на Днепропетровское направление. Иностранцы из Великобритании, Мексики и Израиля участвовали в боях на разных направлениях.

На территории России, кроме неудачного наступления ВСУ, зарубежные военные погибали, будучи членами диверсионно-разведывательных групп. Среди них — Французский легион, Интернациональный легион «Нормандская бригада» и спецподразделение Kraken (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Эти группы действовали в Белгородской и Брянской областях.

Ранее российские войска уничтожили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу в ЛНР. Выжившие солдаты были переведены в другие подразделения, а Киев пытается скрыть масштабы потерь, заявляя о перемещении бригады в Сумскую область.

хакеры
ВСУ
иностранные наемники
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.