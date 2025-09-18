Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ

Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ Mash: три тысячи иностранных наемников погибли или пропали в рядах ВСУ

Около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести, передает Telegram-канал Mash. Российские хакеры получили доступ к электронной почте украинского офицера и обнаружили там сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты.

По данным канала, в документах Nessus CGOP указаны около тысячи погибших иностранцев, включая 303 колумбийца, 89 американцев, 86 грузин, 42 британца, 29 бразильцев, 25 французов и 19 поляков. Большинство колумбийцев погибли в Курской области. Также есть военные из Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки. Еще две тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Иностранные военные из 3-й бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) понесли тяжелые потери в ДНР и ЛНР. Часть бойцов 31-й бригады отправлена на Днепропетровское направление. Иностранцы из Великобритании, Мексики и Израиля участвовали в боях на разных направлениях.

На территории России, кроме неудачного наступления ВСУ, зарубежные военные погибали, будучи членами диверсионно-разведывательных групп. Среди них — Французский легион, Интернациональный легион «Нормандская бригада» и спецподразделение Kraken (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Эти группы действовали в Белгородской и Брянской областях.

Ранее российские войска уничтожили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу в ЛНР. Выжившие солдаты были переведены в другие подразделения, а Киев пытается скрыть масштабы потерь, заявляя о перемещении бригады в Сумскую область.