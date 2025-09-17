Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 19:55

ВСУ понесли колоссальные потери во время битвы в Серебрянском лесу

Российские войска полностью разбили 119-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу

Российские войска полностью разбили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу ЛНР, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, выживших солдат перевели в другие подразделения, а командование пытается утаить масштабы потерь.

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли. Сейчас киевский режим пытается создать видимость, что бригада якобы переместилась на другое направление в Сумскую область. На деле же выжившими из бригады просто восполнили потери других соединений ВСУ, — поделился собеседник агентства.

Он отметил, что семьи погибших обвиняют командиров бригады. Они считают, что руководство отдавало солдатам бездумные приказы, которые привели к большим потерям личного состава.

Ранее боец ВС РФ с позывным Шрам сообщил, что военнослужащие украинской армии, которые попали в плен в Серебрянском лесничестве, ошибочно считали себя солдатами 3-й отдельной штурмовой бригады «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Их бросили собственные товарищи.

Россия
ЛНР
леса
СВО
ВСУ
потери
