Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен в Серебрянском лесничестве после того, как были брошены своим командованием, ошибочно считали, что служат в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил российский военнослужащий с позывным Шрам. Эта бригада была выведена с данного участка еще в прошлом году, передает РИА Новости.

Военнослужащие ВСУ рассказывают о том, что они служат в 3-й штурмовой бригаде «Азова», которая была снята еще в 2024 году отсюда. Киевский режим и командование Вооруженных сил Украины вводят в заблуждение солдат, говоря, что они служат в очень элитных подразделениях, но только на словах, а по факту это простые пехотинцы, отправляемые в один конец, — рассказал Шрам.

Ранее боец спецназа «Ахмат» Коми сообщил, что в районе Серебрянского лесничества (ЛНР) ВСУ применяли боеприпасы европейского производства, включая болгарские снаряды. Оружие изготовлено в текущем году. Среди трофеев — неразорвавшаяся термобарическая граната GTB-7MA для РПГ-7 с маркировкой 2025 года. Боеприпасы поставляются ЕС.