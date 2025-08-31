В районе Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики Вооруженные силы Украины применяли боеприпасы европейского образца, включая болгарские, сообщил РИА Новости боец батальона Шрама спецназа «Ахмат» с позывным Коми. Он пояснил, что оружие было произведено в этом году. Военнослужащий, выполняющий задачи в данном районе, продемонстрировал неразорвавшуюся трофейную болгарскую термобарическую гранату GTB-7MA для гранатомета РПГ-7 и его аналогов.

Взрывчатка и БК в основном поставляются ВСУ странами Европейского союза. Из недавних трофеев есть [боеприпасы] с маркировкой 2025 года, — пояснил боец.

Ранее командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам сообщал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны, укомплектованные мобилизованными.

Тем временем в Минобороны России информировали об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».