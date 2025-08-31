День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:20

Выяснилось, какие боеприпасы используют ВСУ в Серебрянском лесничестве

РИА Новости: ВСУ используют в Серебрянском лесничестве болгарские боеприпасы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В районе Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики Вооруженные силы Украины применяли боеприпасы европейского образца, включая болгарские, сообщил РИА Новости боец батальона Шрама спецназа «Ахмат» с позывным Коми. Он пояснил, что оружие было произведено в этом году. Военнослужащий, выполняющий задачи в данном районе, продемонстрировал неразорвавшуюся трофейную болгарскую термобарическую гранату GTB-7MA для гранатомета РПГ-7 и его аналогов.

Взрывчатка и БК в основном поставляются ВСУ странами Европейского союза. Из недавних трофеев есть [боеприпасы] с маркировкой 2025 года, — пояснил боец.

Ранее командир батальона «Ахмат» с позывным Шрам сообщал, что ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыл после прорыва российских войск в Серебрянском лесничестве. По его словам, на позициях остались преимущественно подразделения теробороны, укомплектованные мобилизованными.

Тем временем в Минобороны России информировали об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Восток».

ЛНР
ВСУ
СВО
Болгария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дзюба получил травму в матче и играл с перебинтованной головой
В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей
В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран-членов ШОС
Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат
Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС
Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи
Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ
«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем
Военэксперт ответил, откуда у ВСУ запрещенные самораскрывающиеся пули
Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы
Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи
Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае
30 секретов и главных ошибок при заготовке огурцов на зиму
Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ
Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину
Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек
Как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.