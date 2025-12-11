Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В чем встречать Лошадь: как одеться на Новый год, чтобы он был удачным

В чем встречать Новый год — наряжаемся на праздничную ночь правильно В чем встречать Новый год — наряжаемся на праздничную ночь правильно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Есть негласное правило: в чем Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому многие модницы стремятся нарядиться во все самое дорогое, яркое и модное одновременно, тщательно продумывая, в чем встречать Новый год. Но стоит ли это делать в преддверии года Красной Огненной Лошади?

Что любит Лошадь

Символ 2026 года предпочитает свободу движения, естественность и динамичную энергию. Ее стихия — огонь, а значит, в приоритете теплые оттенки: красный, оранжевый, золотой, терракотовый, коричневый и зеленый. Из фактур Лошадь одобрит шелк и атлас, бархат, качественную кожу и замшу — все, что подчеркивает элегантность без вычурности. А вот среди камней-талисманов выделяются изумруд, аквамарин, нефрит, цитрин и жемчуг.

Женский образ для новогодней ночи

Платье или костюм в огненной палитре станет идеальным выбором. Выбирайте струящиеся миди-платья из шелка или бархата в красном, гранатовом, коралловом или терракотовом цвете. Если яркий наряд кажется слишком смелым, остановитесь на спокойных оттенках — карамельном, шоколадном или зеленом, — но дополните образ красными туфлями, оранжевой сумочкой или ремнем с золотой пряжкой. Украшения выбирайте золотые — они символизируют богатство и солнечную энергию. Отлично подойдут подвески с натуральными камнями: жемчугом, изумрудом или цитрином.

В чем встречать Лошадь: как одеться на Новый год, чтобы он был удачным В чем встречать Лошадь: как одеться на Новый год, чтобы он был удачным Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мужской образ для встречи года

Мужчинам стоит присмотреться к костюмам терракотового, шоколадного или темно-зеленого оттенка. Если классика ближе, выберите костюм спокойного цвета, но добавьте яркий акцент — бордовый галстук, оранжевый шарф или запонки из желтого металла. Элементы «конного» стиля тоже приветствуются: приталенный жакет, кожаный ремень с крупной пряжкой или высокие ботинки. Главное — чтобы одежда не сковывала движений, ведь Лошадь ценит свободу.

Теперь вы знаете, в чем встречать Новый 2026 год, чтобы задобрить его символ: выбирай огненные цвета, качественные натуральные ткани и золотые аксессуары, и тогда Лошадь принесет тебе счастье, удачу и новые возможности.

Ранее мы рассказывали вам, как поднять настроение и ощутить праздник с помощью гирлянд и мишуры.

