Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу

Восточный гороскоп веками привлекает внимание людей, интересующихся судьбой и характером человека. Принято считать, что животное-покровитель года рождения и его стихия формируют уникальные черты личности. В этой статье речь пойдет о тех, кто родился под знаком Петуха согласно восточному гороскопу: рассмотрим, что делает характеристику такого человека столь яркой и запоминающейся.
Год Петуха по китайскому календарю
Петух занимает 10-е место в китайском зодиакальном круге. По легенде, эта гордая птица заслужила свое положение благодаря смелости и пунктуальности — качествам, которые символизируют утренний крик петуха, прогоняющий темноту. Стихии Петуха — металл, вода, дерево, огонь и земля — придают знаку дополнительные особенности.
С середины XX века под этим знаком прошли следующие периоды:
с 31 января 1957 года по 17 февраля 1958 года (огонь);
с 17 февраля 1969 года по 5 февраля 1970 года (земля);
с 5 февраля 1981 года по 24 января 1982 года (металл);
с 23 января 1993 года по 9 февраля 1994 года (вода);
с 9 февраля 2005 года по 28 января 2006 года (дерево);
с 28 января 2017 года по 15 февраля 2018 года (огонь).
Следующий год Петуха наступит 13 февраля 2029 года и продлится до 2 февраля 2030 года.
Общая характеристика знака
Характер людей, рожденных под этим символом, можно назвать неординарным. Знак Петуха восточный гороскоп описывает как яркий, огненный и динамичный. С одной стороны, эти люди — уверенные в себе личности с природным магнетизмом и лидерскими качествами. Они умеют привлекать внимание, производят сильное впечатление на окружающих и часто становятся центром компании. С другой — им свойственны тщеславие, хвастливость и желание контролировать происходящее вокруг.
Рожденные под знаком Петуха по восточному гороскопу люди внешне выглядят собранными и энергичными, их внутренний мир наполнен амбициями и стремлением к совершенству. Они не боятся соперничества и привыкли побеждать в любой сфере жизни. При этом рожденные в год Петуха могут быть надежными партнерами, преданными друзьями и заботливыми членами семьи, если научатся контролировать свою критичность и требовательность.
Характеристика человека будет неполной без упоминания символов удачи:
энергия — инь, женское начало с мужскими амбициями;
талисманы — гребень, агат, аметист, рубин;
цвета — желтый, золотистый, бронзовый;
цветы — гладиолусы;
числа — 5, 7, 8 и их сочетания.
Сильные стороны рожденных в год Петуха
Продолжим говорить об особенностях людей этого знака. Какие качества помогают им достигать успеха? Знак Петуха восточный гороскоп наделяет целым рядом достоинств:
высокий интеллект и быстрая реакция;
организованность и внимание к деталям;
трудолюбие и настойчивость в достижении целей;
смелость и готовность принимать вызовы;
лидерские способности и умение вдохновлять других;
ответственность и преданность делу;
верность семье и близким друзьям.
Слабые стороны и как с ними бороться
У рожденных в год Петуха есть и негативные черты, над которыми важно работать.
Склонность к критичности и требовательности осложняет построение гармоничных отношений. Женщина, рожденная в год Петуха, свою требовательность проявляет особенно ярко, ожидая от партнера и окружения соответствия высоким стандартам. Таким людям полезно развивать терпимость и учиться принимать других такими, какие они есть.
Рожденные в год Петуха бывают чрезмерно властными и нервозными, что мешает им расслабляться. Им важно освоить техники релаксации и научиться делегировать обязанности.
Тщеславие и хвастливость — еще одна слабость этого знака. Работа над скромностью и развитие искренней заинтересованности в успехах других помогут рожденным в год Петуха стать приятнее в общении.
Вспыльчивость и резкость в словах могут отталкивать людей. Рожденным в год Петуха стоит учиться контролировать эмоции и практиковать осознанное общение.
Иногда рожденные в год Петуха слишком сосредоточены на внешнем блеске и упускают суть. Развитие глубины мышления и внимание к содержанию, а не только к форме, сделают их мудрее.
Мужчины, рожденные в год Петуха: особенности характера
Мужчины, рожденные в год Петуха, — прирожденные лидеры с сильным характером и непоколебимой уверенностью в себе. Такой мужчина природную элегантность демонстрирует во всем: от внешнего вида до манеры поведения. Они любят выглядеть безупречно и вызывать эмоции у окружающих.
Мужчина, рожденный в год Петуха, свою элегантность сочетает с напористостью: ему легко удается построить карьеру и добиться руководящих должностей. При этом они нуждаются в поддержке, любви и заботе близких.
В отношениях такие мужчины требовательны и ревнивы, но при этом верны и преданы своей семье.
Женщины, рожденные в год Петуха: главные черты
Дамы, рожденные в год Петуха, — яркие, амбициозные личности, обладают природным обаянием и умело привлекают внимание, выделяясь из толпы не столько внешностью, сколько особой энергетикой.
Такая женщина повышенную требовательность проявляет как к себе, так и к окружающим: она хочет лишь самого лучшего и не готова мириться с посредственностью. Эти женщины трудолюбивы, организованны и методичны в работе. Они умеют концентрироваться на важном и доводить начатое до конца.
В личной жизни женщины, рожденные в год Петуха, ищут надежного партнера, способного оценить их силу и независимость. Они преданы семье и создают уютную атмосферу в доме, при этом сохраняя свою индивидуальность и стремление к самореализации.
Дети, рожденные в год Петуха: особенности характера
Дети, рожденные в год яркой птицы — Петуха, отличаются напористостью и бесстрашием. Они не страшатся делать первый шаг и редко пасуют перед трудностями. Характеристика человека, рожденного в год Петуха, в отрочестве включает любознательность, активность и стремление быть первым во всем. Им важно чувствовать поддержку родителей: при правильном воспитании из таких детей вырастают целеустремленные и успешные люди.
Карьера и финансы
В профессиональной сфере рожденные в год Петуха проявляют себя как ответственные, трудолюбивые и внимательные к деталям сотрудники. Карьера для рожденных под знаком Петуха складывается успешно благодаря организаторским способностям, решительности и умению принимать сложные решения. Рожденные в год Петуха не боятся брать на себя ответственность и часто занимают руководящие позиции. Карьера для знака Петуха особенно успешна в сферах, требующих точности, дисциплины и публичности: менеджмент, журналистика, искусство, бизнес-консультирование. Они умеют вдохновлять команду и добиваться результатов.
В финансовых задачах рожденные в год Петуха демонстрируют разумный подход: они мастерски зарабатывают и стремятся вкладывать средства в свой внешний вид и комфорт.
Любовь и совместимость
В любовных коммуникациях рожденные в год Петуха страстны и требовательны. Характеристика человека, рожденного в год Петуха, включает верность и преданность партнеру, но вместе с тем ревность и желание контролировать. Они ищут надежного спутника жизни, способного разделить их амбиции и поддержать стремления.
Рожденные под знаком Петуха лучше всего совместимы с Крысами, Драконами и Обезьянами. Эти союзы считаются наиболее гармоничными, так как партнеры разделяют схожие ценности. Труднее складываются взаимоотношения с Кроликами и Собаками, где возможны конфликты из-за противоположных взглядов на бытие.
Рожденные в год Петуха в семье и дружбе
Рожденные в год Петуха дорожат семейством и готовы защищать своих близких. Они стремятся создать комфортные условия для домочадцев и частенько берут на себя роль организатора семейного уклада. Знак Петуха восточный гороскоп характеризует как преданного и заботливого члена семьи, способного на глубокие чувства.
В дружбе рожденные в год Петуха верны и надежны, всегда готовы прийти на помощь и дать совет. Благодаря своей яркости и общительности они легко обрастают знакомыми, но близких друзей обычно имеют немного. Рожденные в год Петуха ценят качество отношений выше количества и предпочитают окружать себя людьми, разделяющими их взгляды и интересы.
Известные люди, родившиеся в год Петуха
Рожденные в год Петуха — яркие личности, часто добивающиеся успеха в публичных сферах. Среди таких известных людей оказались:
Бейонсе — певица, актриса и продюсер, икона современной поп-культуры;
Дженнифер Энистон — актриса, звезда сериала «Друзья»;
Мэтью Макконахи — актер, обладатель премии «Оскар»;
Натали Портман — актриса и режиссер, известная по фильму «Черный лебедь»;
Роджер Федерер — теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема;
Кэтрин Хепберн — легендарная актриса классического Голливуда;
Серена Уильямс — теннисистка, одна из величайших спортсменок в истории.
Рожденные в год Петуха и знаки зодиака
Характеристика человека, рожденного в год Петуха, во многом зависит от его знака зодиака, который дополняет восточный гороскоп. Вот как проявляется сочетание знака Петуха с зодиакальными знаками.
Петух-Овен воплощает энергию, напористость и стремление к победе. Эти люди не знают страха, живут настоящим и уверенно движутся к целям, ценя свободу и независимость.
Петух-Телец сочетает харизму с практичностью. Эти личности обаятельны, трудолюбивы и упорны, что помогает им достигать карьерных высот и материального благополучия.
Петух-Близнецы — остроумные, общительные и веселые. Они обожают быть в центре внимания, легко заводят знакомства и становятся душой любой компании.
Петух-Рак проявляет осторожность и мнительность. Развитая интуиция помогает им понимать чувства других людей, а творческие способности находят выражение в искусстве.
Петух-Лев — прирожденный лидер с сильным характером. Эти люди уверены в себе, умеют руководить и вдохновлять, хотя порой бывают слишком требовательными.
Петух-Дева стремится к порядку во всех сферах жизни. Организованность, дисциплина и внимание к здоровью делают их отличными семьянинами и надежными работниками.Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
Петух-Весы обладает противоречивым характером: доброта сочетается с обидчивостью. Они тактичны и заботливы, но, если их задеть, могут проявить мстительность.
Петух-Скорпион отличается проницательностью и силой воли. Способность манипулировать сочетается с верностью семье и глубокой преданностью близким.
Петух-Стрелец — дружелюбный и неконфликтный. Организаторские задатки и умение находить общие точки с разными людьми помогают им в коллективном труде.
Петух-Козерог — умные и усердные, однако скромные личности. Они могут проявлять нерешительность в любви, зато становятся преданными партнерами и надежной опорой для семьи.
Петух-Водолей полон энергии и жажды приключений. Эти люди любят путешествия и новые впечатления, живут ярко, хотя иногда забывают уделять время семье.
Петух-Рыбы — интуитивные и сострадательные. Они умеют слушать, стремятся помогать другим и находят себя в гуманитарных профессиях.
Теперь вы знаете об особенностях людей, появившихся на свет в год Петуха.
Помните, что, как говорили мудрецы древности, звезды указывают путь, но не определяют судьбу. Поэтому оценивать людей стоит по их поступкам, характеру и выборам, а не только по году рождения.