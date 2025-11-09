Секреты садоводов: как правильно хранить клубни и луковицы зимой

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:30

В ноябре выкапывать клубни и луковицы георгинов и гладиолусов можно, но только в регионах с мягким климатом, например на юге России — в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. В средней полосе России лучше не рисковать и выкапывать до наступления сильных заморозков. Главное правило — начинать уборку на хранение луковиц и клубней сразу после первых слабых заморозков, когда стебли и листья начинают темнеть, но до того как морозы повредят клубни и луковицы.

Когда выкапывать луковицы и клубни

Для георгинов уборку на хранение клубней и луковиц проводят, когда стебли и листья начнут увядать после первых заморозков. Обычно это конец октября — начало ноября. Гладиолусы выкапывают, когда листья пожелтеют и начнут сохнуть. Клубни бегонии выкапывают после первых заморозков, когда наземная часть растения засохнет. Также на хранение можно выкопать клубни канн, гладиолусов, георгинов, бегоний, а также луковицы лилий, нарциссов и тюльпанов.

Как правильно выкапывать и хранить

Выкапывайте клубни и луковицы аккуратно, чтобы не повредить их. Используйте вилы или лопату, чтобы не порезать корни. Очистите от земли, но не мойте водой — достаточно стряхнуть лишнюю грязь. Оставьте на просушку в теплом сухом месте на две-три недели. После просушки удалите остатки стеблей и корней, осмотрите на наличие повреждений и гнили. Поврежденные экземпляры лучше выбросить.

Уборка на хранение клубней и луковиц: как убрать и просушить перед зимой свой будущий цветник Уборка на хранение клубней и луковиц: как убрать и просушить перед зимой свой будущий цветник Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы по обработке и хранению

Перед хранением клубни и луковицы можно обработать фунгицидом или слабым раствором марганцовки для профилактики гнили. Храните в бумажных пакетах, картонных коробках или ящиках с опилками в прохладном сухом месте с хорошей вентиляцией. Температура хранения — от +5 до +10 градусов. Раз в месяц проверяйте запасы на наличие плесени или гнили.

Правильная уборка на хранение клубней и луковиц — залог красивого цветника весной. Следите за погодой, не затягивайте с выкопкой и соблюдайте простые правила хранения. Тогда ваши цветы порадуют вас яркими красками следующим летом.

Ранее мы рассказывали, как правильно сажать пионы поздней осенью и под снег.

