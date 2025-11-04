Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:00

Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть

Как правильно сажать пионы поздней осенью и под снег — проверенный способ от опытных садоводов Как правильно сажать пионы поздней осенью и под снег — проверенный способ от опытных садоводов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пионы — одни из самых желанных гостей на дачных участках. Их пышные благородные цветы покоряют с первого взгляда. Многие задаются вопросом: как правильно сажать пионы поздней осенью, когда земля уже промерзает, а снег ложится на грядки? Ответ прост: именно в этот период культура лучше всего приживается.

Почему заморозки лучше весны?

Посадка пионов осенью — проверенная практика, поскольку растение успевает укорениться до наступления весны. Весной такую процедуру проводят редко: молодые побеги могут не выдержать стресса, и цветение задержится на год. Но даже если почва уже замерзла, не стоит откладывать посадку. Главное — действовать по проверенному алгоритму.

Инструкция по посадке

Сначала подготовьте саженец: осмотрите корни, удалите поврежденные участки, обмакните в раствор фунгицида на 30 минут. За это время выкопайте яму глубиной 50–60 см. Если земля покрыта снегом, аккуратно уберите его. На дно уложите дренаж — керамзит или битый кирпич. Затем добавьте питательную смесь: перегной, дерновую землю и песок в пропорции 2:2:1. Важно: грунт должен быть теплым, его можно заранее занести в помещение.

Поместите корень в яму так, чтобы почки возобновления находились на глубине 3–5 см. Засыпьте теплой землей до уровня участка. Ни в коем случае не поливайте — влага в промерзшей почве приведет к загниванию. Укройте место посадки слоем мульчи: торф, сухие листья или лапник. Это защитит от резких перепадов температур.

Тем, кто любит сажать пионы под снег, опытные садоводы советуют: не бойтесь холода. Главное — подготовить теплый грунт и правильно заглубить корень. Как правильно сажать пионы поздней осенью — теперь вы знаете. Доверьтесь природе, и весной вас порадуют крепкие побеги и обещание роскошного цветения.

Ранее мы рассказывали, как обеспечить спокойную зимовку загородного дома.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
