14 октября 2025 в 14:30

Кирпичный мангал и печь для дачи: как сделать самому за выходные

Кирпичный мангал и печь для дачи: как сделать самому за выходные

Мангал или печь из кирпича станут настоящим украшением дачного участка или сада. Они позволяют готовить ароматные блюда на открытом воздухе и создают уютную атмосферу для семейных вечеров. Однако важно понимать, что это не просто декоративный элемент, а серьезная конструкция, требующая ответственного подхода и соблюдения правил пожарной безопасности.

Для того чтобы сложить печь или мангал из кирпича своими руками, необходимо обладать базовыми навыками каменщика и четко следовать технологии. Важно уметь работать с кладочным раствором, понимать принципы создания фундамента и правильно выбирать материалы. Кирпич считается лучшим материалом для таких конструкций благодаря высокой термостойкости, долговечности и способности равномерно распределять тепло.

Пошаговая сборка мангала: начните с заливки фундамента глубиной 30–40 см на утрамбованную щебневую подушку. После застывания бетона (через 1,5–2 недели) уложите гидроизоляцию из рубероида. Выкладывайте кирпичи П-образной формой, начиная с углов и соблюдая шахматный порядок. На высоте 6–8 рядов установите арматуру для поддона золы, через 2 ряда — для колосниковой решетки. Оптимальное расстояние от углей до шампуров — 3 кирпича.

Пошаговая сборка печи: залейте независимый фундамент глубиной 50–70 см. После установки гидроизоляции выполняйте кладку согласно порядовке — схеме с подробной раскладкой каждого ряда. Используйте огнеупорный шамотный кирпич для внутренней части и облицовочный — для внешней. Важно оставить отверстия для поддувала и дымохода.

Секреты профессионалов: перед тем, как сложить печь или мангал из кирпича своими руками, вымачивайте кирпич в воде несколько минут для лучшего сцепления. Используйте армирующую сетку для укрепления конструкции. После завершения работ дайте сооружению полностью просохнуть перед первым использованием. Для топки обязательно применяйте специальный огнеупорный кирпич, выдерживающий высокие температуры.

Ранее мы рассказывали, как подготовить дачу или садовый участок к предстоящей зимовке.

