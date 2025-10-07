Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Самые вкусные и сочные домашние колбаски! Чевапчичи по-сербски — на их аромат сбегутся все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чевапчичи — это не просто колбаски, это настоящий кусочек Балкан на вашей кухне! Их сочный, пряный вкус и аппетитный аромат мгновенно переносят в уютные ресторанчики Сербии или Черногории. Самое удивительное, что для такого кулинарного путешествия не нужен мангал — чевапчичи прекрасно готовятся на обычной сковороде и получаются такими же нежными и вкусными. Секрет их сочности кроется в хорошо вымешанном фарше и одному маленькому, но важному ингредиенту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьего фарша, 70 г репчатого лука, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. измельченной петрушки, 40 г воды, 0.5 ч. л. сухой паприки, щепотка соды, 1 ч. л. соли без горки, 0.3 ч. л. смеси перцев и 2 ст. л. растительного масла для жарки. Лук нужно мелко порубить и слегка обжарить на ложке масла до мягкости, но без румяной корочки. Фарш дважды прокручивают через мясорубку с зубчиками чеснока, чтобы он стал мягким и нежным. К фаршу добавляют обжаренный лук и все остальные ингредиенты: соль, перец, петрушку, паприку, соду и воду. Теперь самое важное — фарш нужно очень тщательно вымесить руками, пока он не станет вязким и пластичным. Готовый фарш заворачивают в пленку и дают ему немного охладиться в холодильнике около получаса. Влажными руками или с помощью кулинарного мешка сформируйте небольшие продолговатые колбаски. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте чевапчичи на огне выше среднего около 5-6 минут, часто переворачивая, до румяной корочки со всех сторон.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

