31 октября 2025 в 12:30

Тихий порядок: сжигаем растительные остатки, не нарушая требования МЧС

Тихий порядок: сжигаем растительные остатки, не нарушая требований МЧС Тихий порядок: сжигаем растительные остатки, не нарушая требований МЧС Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После уборки урожая или весенней расчистки сада на участке скапливаются растительные остатки — это скошенная трава, опавшие листья, обрезки веток, ботва и сорняки. Такой мусор не только портит вид огорода, но и может быть рассадником болезней и вредителей. Именно сжигание рекомендуется как основной способ утилизации для пораженных инфекциями растений и сорняков, успевших дать семена, чтобы предотвратить заражение почвы и здоровых культур в будущем.

Безусловно, существуют и другие способы утилизации. Например, здоровые остатки можно компостировать для получения удобрения или использовать для мульчирования грядок. Однако, когда речь идет о больных растениях, сжигание становится наиболее эффективным методом.

Как правильно сжигать растительные остатки на участке: пошаговая инструкция

Чтобы простая уборка не обернулась пожаром или штрафом, важно строго следовать правилам.

Шаг 1. Выберите и подготовьте место

Сжигание можно проводить в специально оборудованной металлической бочке без прогаров и отверстий. Альтернатива — кострище на очищенной от сухой травы площадке, в углублении в земле не менее 30 см. Убедитесь, что место находится на расстоянии не менее 15 метров от построек и легковоспламеняющихся материалов.

Как сжигать растительные остатки на участке: в чем, когда, как, что учесть Как сжигать растительные остатки на участке: в чем, когда, как, что учесть

Шаг 2. Убедитесь в безопасности условий

Никогда не разводите огонь в ветреную погоду, особенно если порывы ветра превышают 5 м/с. Рядом с местом для горения обязательно должны стоять первичные средства тушения: ведро с водой, огнетушитель или песок.

Шаг 3. Контролируйте процесс и завершите его

Не оставляйте огонь без присмотра ни на минуту. После того как основное пламя погаснет, тщательно пролейте золу водой или засыпьте песком, чтобы исключить малейшую возможность тления.

Что важно учесть: ключевые нюансы

Помните о запретах: ни в коем случае не сжигайте пластик, резину, обработанные краской пиломатериалы или горючие жидкости. При горении они выделяют опасные для здоровья токсины. Также имейте в виду, что за нарушение правил разведения огня, особенно в период действия противопожарного режима, грозят существенные штрафы.

Вопрос о том, как сжигать растительные остатки, — это в первую очередь вопрос безопасности вас самих, вашего имущества и окружающей природы. Ответственный подход позволит вам быстро и эффективно привести участок в порядок без неприятных последствий.

Ранее мы рассказывали вам о том, как с умом подготовить дачу к зиме.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
