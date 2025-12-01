Россияне старшего возраста назвали главные критерии при поиске партнера «Одноклассники»: для людей старшего возраста важны честность и надежность

Пользователи старше 55 лет предпочитают знакомиться в дейтинг-сервисах или социальных сетях — исследование провели социальная сеть «Одноклассники» и дейтинг-сервис «ОК Знакомства». По данным опроса, серьезные отношения ищут более трети россиян.

Наиболее важными критериями в выборе партнера стали честность и надежность — их отметили 63% и 59% респондентов соответственно. Чуть менее половины, 47% опрошенных, заявили, что ценят в потенциальном партнере доброту, еще 27% рассказали, что считают главным в отношениях общие хобби и интересы.

Более половины россиян старшего возраста (58%) хотят проводить большую часть времени с потенциальным партнером дома, еще для 31% важно вместе посещать культурные мероприятия, а 25% опрошенных ответили, что планируют вместе путешествовать. Также 26% респондентов заявили, что предпочитают поддерживать порядок в доме, еще 17% важен схожий распорядок дня.

