«Одноклассники» узнали, сколько россиян читают гороскопы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Каждый 10-й россиянин признался, что ежедневно читает гороскопы, сообщается в исследовании соцсети «Одноклассники». Около половины опрошенных отметили, что верят во влияние фаз Луны на их жизнь.

Отмечается, что чаще всего в гороскопы верят респонденты старше 65 лет. По словам опрошенных, обычно они обращаются к гороскопам для садоводства и ухода за растениями — в 44% случаев. Еще треть респондентов отметила, что читает гороскопы из любопытства.

Основными темами прогнозов стали удача и здоровье. Около 42% опрошенных ответили, что им нравится сравнивать прогнозы с реальностью, а еще 28% рассказали, что читают их ради развлечения.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что 78% россиян уверены в повышении цен на товары в случае запрета скидок на маркетплейсах. При этом 64% покупателей назвали несправедливым предложение крупнейших кредитно-финансовых учреждений запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки.

