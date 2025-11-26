«Одноклассники» узнали, сколько россиян читают гороскопы

Каждый 10-й россиянин признался, что ежедневно читает гороскопы, сообщается в исследовании соцсети «Одноклассники». Около половины опрошенных отметили, что верят во влияние фаз Луны на их жизнь.

Отмечается, что чаще всего в гороскопы верят респонденты старше 65 лет. По словам опрошенных, обычно они обращаются к гороскопам для садоводства и ухода за растениями — в 44% случаев. Еще треть респондентов отметила, что читает гороскопы из любопытства.

Основными темами прогнозов стали удача и здоровье. Около 42% опрошенных ответили, что им нравится сравнивать прогнозы с реальностью, а еще 28% рассказали, что читают их ради развлечения.

