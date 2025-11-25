День матери
25 ноября 2025 в 12:01

Россияне рассказали, как относятся к запрету скидок на маркетплейсах

ВЦИОМ: 78% россиян уверены, что запрет скидок на маркетплейсах увеличит цены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Опрос ВЦИОМ показал, что 78% россиян уверены в повышении цен на товары в случае запрета скидок на маркетплейсах. При этом 64% покупателей назвали несправедливым предложение крупнейших кредитно-финансовых учреждений запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки.

Любые нововведения в этой сфере коснутся большого числа наших сограждан: семь из десяти с разной периодичностью совершают там покупки. <...> Большинство уверено, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе, — сказано в материале.

Большинство опрошенных склоняются к тому, что инициатива банков положительно повлияет на крупных игроков, а не рядовых покупателей. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее основатель Wildberries и глава объединенной компании WB и Russ Татьяна Ким заявила, что запрет скидок на маркетплейсах обернется не только ухудшением конкурентной среды и стагнацией бизнеса, но и приведет к разгону инфляции. По ее словам, крупными игроками движет желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов.

скидки
маркетплейсы
ВЦИОМ
опросы
