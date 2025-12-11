FIS отказала российскому лыжнику в нейтральном статусе Российского лыжника Ардашева не допустили к Кубку мира под нейтральным флагом

Российский лыжник Сергей Ардашев не получил от Международной федерации лыжного спорта (FIS) нейтральный статус для выступления на этапе Кубке мира в Давосе. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он написал, что надеется, что ситуация изменится в будущем.

Отклонено. В следующий раз… — написал Ардашев.

Ранее нейтральный статус был одобрен для российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Это позволит спортсменам выступить на этапе Кубка мира 13–14 декабря.

МОК рекомендовал российским спортсменам участвовать в турнирах под национальной символикой — с флагом и гимном. Речь идет об индивидуальных дисциплинах и командных соревнованиях. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поблагодарил организацию за такой шаг.

До этого Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил получение уведомления от Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу иска от российских спортсменов. В IBU подчеркнули, что союз сохраняет твердую позицию и полностью поддерживает принятое конгрессом решение об отстранении российских атлетов от соревнований.