Российские лыжники выступят на Кубке мира в Давосе: это шанс попасть на ОИ?

10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально подтвердила, что россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус и выступят на этапе Кубка мира в Давосе. Какой шанс у них попасть на Олимпиаду, чего ждать от спортсменов из РФ, может ли измениться квота — в материале NEWS.ru.

Когда пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Третий этап Кубка мира в швейцарском Давосе пройдет с 12 по 14 декабря. В программе соревнований состоятся три гонки: 12 декабря — командный спринт, 13 декабря — индивидуальный спринт, 14 декабря — гонка на 10 км с раздельным стартом. Этот этап станет последним шансом для российских лыжников отобраться на Олимпиаду-2026 в Милане: квалификационный период завершается сразу после соревнований.

Какие шансы у Коростелева и Непряевой попасть на Олимпиаду

В отличии от 22-летнего Коростелева, 23-летняя Непряева начала нынешний сезон на внутренней арене не очень уверенно. Она не смогла завоевать ни одной медали. Однако в Давосе от Дарьи не требуется особых подвигов — выхода в четвертьфинал спринта и места в топ-20 в гонке с раздельным стартом будет вполне достаточно.

Для получения полной квоты нужно набрать меньше 150 FIS Distance points, чтобы участвовать во всех дисциплинах на ОИ-2026. Чтобы бегать спринт и 10-километровую гонку — меньше 300. Они зависят не от занятого места, а от отставания от лидера. Чем оно меньше, тем меньше очков ты получаешь. Для получения «полной» квоты, Коростелеву и Непряевой необходимо войти в топ-30 в спринте (пройти квалификацию). В «разделке» Савелию нужно отстать от лидера не больше, чем на 02:00, а Дарье — не больше, чем на 01:45. Это приблизительные цифры на основе результатов прошлых лет, в этом году может хватить и более плохого результата.

Дарья Непряева Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Как оценивают шансы россиян попасть на ОИ

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что спортсмены из РФ покажут тот результат, на который готовы сейчас. Он назвал главным то, чтобы они были здоровы.

«У них есть желание показать результат, а как получится — увидим. Они хотят бороться, проявить себя на международном уровне. После их выступления мы сможем понять, на каком уровне у нас находится молодежь. Уверен, они окажут достойное сопротивление лидерам», — сказал Крянин.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что у россиян не должно возникнуть проблем с попаданием на Олимпиаду. Он назвал соревнования в Давосе знаковыми для российских лыжных гонок.

«Не думаю, что у них возникнут с этим проблемы. Они сильные. Завтрашние соревнования станут знаковыми — мы давно не видели наших ребят в гонках с соперниками из других стран. Увидим, насколько российские лыжники готовы, чего от них ждать. Конечно, несколько лет паузы не могут не сказаться на форме», — сказал Свищев.

Может ли измениться квота для российских лыжников

Спортивный директор FIS Сандра Шпиц уточнила, что для участия спортсменов из РФ на международных стартах, они должны сохранять нейтральный статус и не иметь «добровольных связей» с военными структурами. Она уточнила, что под этим подразумевается получение денежных средств или наличие контракта. Также Шпиц добавила, что не учитываются соглашения, заключенные до начала боевых действий, а также страны, в которых есть обязательная служба и от которых невозможно отказаться.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Несмотря на прорыв в CAS, перспективы массового участия россиян на Олимпиаде остаются туманными. Глава ФЛГР Елена Вяльбе предупредила, что Россия, вероятно, получит квоту 1+1 — один мужчина и одна женщина. Если российские лыжники не успеют стартовать в Давосе, шансов выступить на Олимпиаде уже не будет, а шансы на уайлд-кард ничтожны.

Даже в случае успешного выступления в Швейцарии спортсменам придется пройти дополнительные фильтры комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) и получить специальное приглашение. Однако те, у кого будет нейтральный статус, в любом случае получат возможность выступать на этапах Кубка мира сезона-2025/26.

Читайте также:

Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»

«Золотое время для Единой лиги ВТБ»: Корстин об изоляции и топ-5 легионеров

Большунова «отменяют» после скандала: что происходит с лучшим лыжником России

Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой