Норвежский призер ОИ одной фразой отреагировал на возвращение россиян Лыжник Иверсен счел возвращение россиян на турниры странным и непривычным

Серебряный призер Олимпийских игр Эмиль Иверсен сообщил, что хотел бы увидеть российских спортсменов на международных соревнованиях. По словам норвежца, участие россиян сделает борьбу интереснее, хотя текущий конфликт останется фоном, передает TV2.

Когда решения принимаются вне ведома спортсменов, интереснее, когда они участвуют. Хотя лучше бы сначала был мир. Будет интересно, но также странно и непривычно. Конфликт продолжается, и это всегда будет оставаться на фоне, хотя спортсмены, конечно, ни в чем не виноваты, — заявил Иверсен.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Комментатор Дмитрий Губерниев между тем заявил, что в лыжных гонках на Олимпиаду-2026 от России сможет поехать молодежь. Он отметил, что титулованные спортсмены во главе с Александром Большуновым допуск не получат.