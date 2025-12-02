Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России Губерниев заявил, что Большунов не получит допуск на ОИ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что в лыжных гонках на Олимпиаду-2026 от России сможет поехать молодежь. Он отметил, что титулованные спортсмены во главе с Александром Большуновым допуск не получат.

Схема допуска будет такая же, как в Париже. Поедут только те, кто его получит. Это значит, что количество минимальное. Думаю, что условные 1+1. Смогут поехать, например, [Савелий] Коростелев и [Алина] Пеклецова. Титулованные спортсмены во главе с [Александром] Большуновым допуск не получат, — сказал Губерниев.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что у Международного союза биатлонистов (IBU) есть время выдать российским спортсменам wild card до конца 2025 года без обращения в Спортивный арбитражный суд. По его словам, если до окончания этого срока не будет никаких подвижек в этом вопросе, то придется следовать примеру коллег из других зимних видов спорта. До этого IBU выпустил релиз, в котором говорится об исключении нейтральных спортсменов из отбора на Олимпиаду.