Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 20:56

ФСБ вышла на уральского медика через 15 минут после поиска шеврона «Азова»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Федеральная служба безопасности позвонила медику Сергею Глухих из Каменска-Уральского через 15 минут после того, как тот попытался найти изображение шеврона батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал «Коммерсанту» адвокат Сергей Барсуков. По словам защитника, его доверитель просматривал записи и посты, где увидел информацию о террористических организациях.

Он ехал в автобусе 16-го маршрута, возле дома на ул. Алюминиевой, 6. Сергей Глухих вошел в интернет и начал искать изображение шеврона «Азова». Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ, — рассказал защитник.

Ранее сообщалось, что первый в России административный штраф за поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими, назначил мировой суд Каменска-Уральского. По решению инстанции, местный житель Сергей Глухих оштрафован на три тысячи рублей.

До этого суд назначил три года лишения свободы мужчине из Владимира, который в интернете оправдывал вторжение ВСУ в Курскую область. Осужденный раскаялся и признал свою вину в совершенном преступлении. По данным следствия, 47-летний местный житель в мессенджере Telegram оставил комментарий, в котором одобрял действия украинской армии в августе 2024 года.

штрафы
экстремисты
ФСБ
Азов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине пообещали расплату за атаки на танкеры в Черном море
Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
Коммунальная авария «похоронила» легковушки в российском городе
В Белом доме рассказали о работе по мирному урегулированию на Украине
Десятки младенцев пострадали от детской смеси в США
Укравший почти миллиард рублей чиновник остался в тюрьме без рубашки
Пожилой музыкант объехал всю зону СВО и дал 200 концертов
Захарова предупредила ЕС о последствиях конфискации российских активов
Иностранца задержали в Сингапуре за домогательства к ребенку
Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги
В Москве появился памятник легендарному режиссеру
Долина разрыдалась на сцене после концерта в Наро-Фоминске
ФАБ сложила пятиэтажную базу ВСУ как карточный домик
Российские лыжники выступят на Кубке мира в Давосе: это шанс попасть на ОИ?
В США набирает силу крупнейшая в истории Starbucks забастовка
Мужчина умер, сорвавшись с зиплайна
Известных блогеров с Украины депортировали из США
В чем встречать Лошадь: как одеться на Новый год, чтобы он был удачным
В Евросоюзе решили судьбу нового финансового транша для Украины
ФСБ вышла на уральского медика через 15 минут после поиска шеврона «Азова»
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.