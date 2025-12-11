ФСБ вышла на уральского медика через 15 минут после поиска шеврона «Азова»

Федеральная служба безопасности позвонила медику Сергею Глухих из Каменска-Уральского через 15 минут после того, как тот попытался найти изображение шеврона батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), рассказал «Коммерсанту» адвокат Сергей Барсуков. По словам защитника, его доверитель просматривал записи и посты, где увидел информацию о террористических организациях.

Он ехал в автобусе 16-го маршрута, возле дома на ул. Алюминиевой, 6. Сергей Глухих вошел в интернет и начал искать изображение шеврона «Азова». Уже через 15 минут ему позвонили из ФСБ, — рассказал защитник.

Ранее сообщалось, что первый в России административный штраф за поиск в интернете материалов, признанных экстремистскими, назначил мировой суд Каменска-Уральского. По решению инстанции, местный житель Сергей Глухих оштрафован на три тысячи рублей.

До этого суд назначил три года лишения свободы мужчине из Владимира, который в интернете оправдывал вторжение ВСУ в Курскую область. Осужденный раскаялся и признал свою вину в совершенном преступлении. По данным следствия, 47-летний местный житель в мессенджере Telegram оставил комментарий, в котором одобрял действия украинской армии в августе 2024 года.