Лыжник Коростелев рассказал о реакции норвежцев на его допуск к Кубку мира

11 декабря 2025 в 12:03

Лыжник Коростелев: Клебо приветствием отреагировал на допуск к Кубку мира

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что американский и итальянский спортсмены, которые тренировались вместе с ним, поздравили его с допуском к Кубку мира в нейтральном статусе. По его словам, которые приводит «Матч ТВ», норвежский лыжник Йоханнес Клебо ограничился простым приветствием.

На тренировке со мной катались американец и итальянец. Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше. Что скажет Клебо? А я уже видел его. Я поприветствовал его, а он — меня, — рассказал Коростелев.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщала, что Коростелев после завершения этапа Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени сразу полетит в Давос на Кубок мира. Как она пояснила, на состязания отправятся те россияне, у которых готовы визы.

До этого стало известно, что в Тюмени после скандала и дисквалификации трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов может встретиться со своим коллегой-оппонентом Александром Бакуровым. Большунов получил в заявочном листе 15-й номер, а Бакуров будет стартовать под 36-м номером.

