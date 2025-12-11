Пожилой музыкант объехал всю зону СВО и дал 200 концертов

Музыкант Сергей Бурштейн выступил более 200 раз с концертами в зоне специальной военной операции, сообщили в rg.ru. При этом 70-летний исполнитель из Севастополя снова собрался ехать к бойцам вместе со своей гитарой — на ней солдаты оставляют автографы.

Я играл для бойцов, а они оставляли на гитаре автографы. Теперь только командирам даю расписаться. Просто свободного места не осталось. У меня много разных гитар, но где я возьму такую же — всю в автографах? — задался риторическим вопросом артист.

По словам Бурштейна, он сочиняет свои песни в дороге — нередко в основу ложатся рассказы бойцов. На фронте артиста сокращенно называют Бурса — прозвище сокращено от фамилии.

До этого более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии. На перрон Стерлитамака прибыл поезд с ранеными бойцами, направляющимися в госпиталь. Горожане принесли для солдат подарки — продукты питания и теплые вещи. Глава города Эмиль Шаймарданов также приветствовал героев и передал для них выпечку. Всю помощь, которую солдаты не смогли принять из-за медицинских требований и соображений безопасности, отправили в зону СВО.