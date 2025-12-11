Названо имя кандидата на должность главы офиса Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может выбрать на должность главы его офиса руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, пишет журнал Economist. В публикации, ссылающейся на неназванные источники, отметили, что популярный начальник ГУР станет «предпочтительным кандидатом», если украинский глава сделает выбор в пользу правительства, которое возглавят силовики.

Он может сделать шаги навстречу правительству, возглавляемому сотрудниками служб безопасности. При таком сценарии популярный глава разведки, скорее всего, станет предпочтительным кандидатом [на пост главы офиса], — говорится в материале издания.

Ранее Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине. Так он ответил на призыв главы США Дональда Трампа устроить голосование в ближайшее время. Американский лидер также отмечал, что процесс волеизъявления уже давно пора организовать.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что кандидатами на всеобщих президентских выборах на Украине могут стать Буданов, главком ВСУ Валерий Залужный, премьер Юлия Свириденко и Зеленский. По его словам, у каждого из них своя политическая опора, однако кампания фактически еще не началась.