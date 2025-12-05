ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 20:22

В РИзДС отметили нехватку промышленных технологий в новых регионах России

Зампредседателя РИзДС Вольтер: инвесторам нужен диалог с властью в ДНР и ЛНР

Филипп Вольтер Филипп Вольтер Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В новых регионах России наблюдается большая нехватка инвесторов и промышленных технологий, заявил NEWS.ru заместитель председателя Российско-Израильского Делового Совета (РИзДС) при ТПП России в РФ Филипп Вольтер. Прозрачность взаимодействия с органами власти позволит инвесторам вкладываться туда, подчеркнул он в ходе II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума.

Я считаю, что здесь нужна открытость, прозрачность взаимодействия с органами власти. Как раз Таврический инвестиционно-экономический форум — это великолепная площадка, где находят общий язык и новые качественные контакты люди бизнеса, инвесторы и органы власти, — отметил он.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь рассказал, что регион имеет широкие перспективы для развития всех видов бизнеса. По его словам, на данный момент область располагает 1,5 млн га земли, доступной для инвестиционного освоения. Он также выразил надежду на скорое восстановление ирригационных систем.

бизнес
ДНР
ЛНР
форумы
инвесторы
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страны ЕС не договорились о конфискации активов России
Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией
Безрукова назвала Долину жертвой в ситуации с квартирным скандалом
В Сенате США сделку Netflix и Warner Bros. назвали ночным кошмаром
Суд принял решение по сотрудникам рехаба, где издевались над людьми
«Не совсем справедливо»: Бледанс о волне хейта в адрес Долиной
«Лицом к лицу»: Кадыров обратился к ВСУ после атаки на Грозный
Рубио назвал одно решение ЕК атакой на народ США
Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян
Названа причина, по которой США не допустят ЕС до переговоров по Украине
Безрукова рассказала, как остановить «безобразие» перед «Щелкунчиком»
«Не надо бояться вкладывать»: перспективы инвестиций в новые регионы
В Германии забили тревогу из-за конфликтов между бойцами ВСУ
Раскрыта дата выхода спин-оффа «Острых козырьков»
«Дуракам закон не писан»: постпредство РФ о планах ЕК насчет активов России
Кадыров пообещал ответить «подарком» на удар дрона по высотке в Грозном
Кадыров подтвердил атаку БПЛА на «Грозный-Сити»
Льва Шлосберга отправили в СИЗО
Международный суд ООН рассмотрит военные преступления Украины
«Создадим 1700 рабочих мест»: минэкономразвития Херсонщины о перспективах
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.