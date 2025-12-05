В РИзДС отметили нехватку промышленных технологий в новых регионах России Зампредседателя РИзДС Вольтер: инвесторам нужен диалог с властью в ДНР и ЛНР

В новых регионах России наблюдается большая нехватка инвесторов и промышленных технологий, заявил NEWS.ru заместитель председателя Российско-Израильского Делового Совета (РИзДС) при ТПП России в РФ Филипп Вольтер. Прозрачность взаимодействия с органами власти позволит инвесторам вкладываться туда, подчеркнул он в ходе II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума.

Я считаю, что здесь нужна открытость, прозрачность взаимодействия с органами власти. Как раз Таврический инвестиционно-экономический форум — это великолепная площадка, где находят общий язык и новые качественные контакты люди бизнеса, инвесторы и органы власти, — отметил он.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в свою очередь рассказал, что регион имеет широкие перспективы для развития всех видов бизнеса. По его словам, на данный момент область располагает 1,5 млн га земли, доступной для инвестиционного освоения. Он также выразил надежду на скорое восстановление ирригационных систем.