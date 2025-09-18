Киев заподозрили в «прогреве» украинцев перед сдачей крупного города Военкор Поддубный сообщил о подготовке Киевом украинцев к сдаче Покровска

Киев начал информационную подготовку к возможной утрате контроля над Покровском (Красноармейском) в Донецкой Народной Республике, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его оценке, власти Украины проводят так называемый прогрев общественного мнения и своих западных партнеров.

На указанном участке фронта, согласно информации Поддубного, продолжаются интенсивные боевые действия. Украинское командование перебрасывает на это направление дополнительные подразделения с других участков линии соприкосновения в попытке стабилизировать положение.

Прогрев украинского общества, а заодно и западных партнеров Киева, насчет падения группировки ВСУ в Красноармейске уже запущен, — написал Поддубный.

Военкор утверждает, что в информационной кампании о возможном отступлении задействованы не только украинские, но и западные медиаресурсы. Ранее телеканал Sky News также сообщал о сложной оперативной обстановке для ВСУ в районе этого населенного пункта. В материале британского телеканала отмечалось, что российские военные установили контроль над логистическими маршрутами в районе Покровска и создали вокруг города зону поражения с использованием беспилотников.

Ранее начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении.