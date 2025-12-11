Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:17

Поддубный показал, как работают дроноводы возле Гуляйполя

Поддубный опубликовал видео с работой ВС России в районе Гуляйполя

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео с работой Вооруженных сил России возле Гуляйполя. Он уточнил, что боевые задачи выполняет группировка войск «Восток».

Гуляйполе со всей прилегающей территорией находится под полным огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки «Восток». Работа наших бойцов не позволяет противнику перегруппироваться, вести прицельный огонь по нашим штурмовым подразделениям, а также проводить ротации, подтягивать резервы, — пояснил Поддубный.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что подвалы домов в Гуляйполе переполнены ранеными украинскими бойцами, многие из которых умирают из-за отсутствия медицинской помощи. По его словам, командиры ВСУ жалуются на проблемы с эвакуацией и нехватку мест для пострадавших. В Минобороны эту информацию не комментировали.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» группировки «Восток» уничтожил укрепленный пункт размещения ВСУ в Гуляйполе. В Минобороны добавили, что были разрушены места размещения украинских военных и их опорные пункты вместе с живой силой.

Евгений Поддубный
Гуляйполе
ВС РФ
БПЛА
