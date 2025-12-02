«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2 Поддубный: атака на Midvolga 2 призвана повлиять на мирные переговоры по Украине

Атаки на гражданские суда из отдельных эпизодов превратились в последние дни в систему, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на удар по танкеру Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. По мнению журналиста, атака призвана повлиять на мирные переговоры по украинскому вопросу.

Несомненно, цель такой «морской эскалации» — забить то дипломатическое окно, которое сейчас приоткрыто для мирного урегулирования украинского кризиса. Наши оппоненты сознательно идут на военные провокации и лишь увеличивают зону военных действий и цену возможного мирного соглашения, — написал военкор.

Он также отметил, что это событие представляет собой новый этап в разрушении системы международной безопасности. Пример государственного морского пиратства, по его словам, создает опасный прецедент, который могут использовать и другие страны.

На борту российского танкера Midvolga 2, который следовал в Грузию с грузом подсолнечного масла, находилось 13 членов экипажа. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Судно не запрашивает помощи и продолжает движение по направлению к порту Синоп. Midvolga 2 был построен в 2014 году, ходит под государственным флагом России и приписан к порту Санкт-Петербурга. Его владельцем является Средневолжская судоходная компания.