09 декабря 2025 в 10:56

Раненые солдаты ВСУ заполнили подвалы домов в Гуляйполе

Кимаковский: подвалы домов в Гуляйполе переполнены ранеными бойцами ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подвалы домов в Гуляйполе переполнены ранеными украинскими бойцами, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, многие из солдат умирают ввиду отсутствия медицинской помощи. В Минобороны эти данные не комментировали.

В Гуляйполе подвалы в буквальном смысле переполнены ранеными солдатами противника. Многие из них умирают из-за отсутствия медпомощи и остаются в подвалах вместе с теми, кто еще жив, — уточнил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что украинские командиры жалуется на проблемы с эвакуацией и отсутствие мест для раненых военнослужащих. Точное количество солдат в подвалах не раскрывается.

Ранее Кимаковский сообщил, что ВС России уничтожили диверсантов ВСУ при попытке проникнуть в Купянск. Чиновник отметил, что групп было несколько. В Минобороны эти сведения не комментировали.

Также Кимаковский сообщал о почти полном освобождении города Родинское под Красноармейском от солдат противника. Советник главы ДНР подчеркнул, что работу в населенном пункте продолжают штурмовики при поддержке операторов БПЛА. В МО эти данные не комментировали.

