Стало известно о плачевном положении ВСУ в Родинском Кимаковский: ВС РФ почти полностью освободили Родинское

Город Родинское под Красноармейском почти полностью освобожден от украинских военных, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что работу на территории населенного пункта продолжают штурмовые группы при поддержке операторов беспилотников. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Большая часть сил противника из Родинского выбита. Остаются очаги сопротивления, их додавливают наши штурмовики при поддержке операторов БПЛА, — сообщил Кимаковский.

Тем временем командир штурмового отряда Владимир Ходыкин рассказал, что российские подразделения успешно провели операцию в тылу ВСУ в районе Красноармейска. По его словам, их передвижения вызвали замешательство в рядах противника.

До этого в районе Красноармейска российские военнослужащие успешно использовали раскаленный асфальт для маскировки. По словам бойца ВС РФ Тельмана Уралбаева, подразделение передвигалось в ночное время, практически не скрываясь. Высокая температура асфальта, нагретого за день, делала бойцов невидимыми для тепловизоров вражеских беспилотников.