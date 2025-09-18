«Взяли в огневое кольцо»: военэксперт раскрыл судьбу Покровска

Вооруженные силы России завершают освобождение Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике без штурма, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, город находится в оперативном окружении, а российская армия уже вошла в его приграничные районы.

Наши части взяли Покровск в огневое кольцо. Любые передвижения пресекаются авиацией, артиллерией и ракетами. Мы завершаем оперативное окружение, войска вошли в приграничные районы, некоторые уже находятся в самом городе. Как быстро он будет освобожден? Конечно же, хотелось бы побыстрее, — высказался Матвийчук.

Он добавил, что сроки будут определены с учетом безопасности российских военнослужащих. По словам Матвийчука, вместо штурма применяется тактика медленных окружающих действий с выдавливанием и уничтожением противника. Военэксперт подчеркнул, что это позволяет минимизировать потери.

При освобождении Покровска будут приняты во внимание все факторы. В первую очередь, это безопасность наших солдат и офицеров. Штурма в лоб не будет. Будут медленные окружающие действия с выдавливанием и уничтожением противника. С точки зрения важности этого региона — это логистический центр, открывающий нам путь на Краматорск, Славянск и Днепр. Мы полностью лишаем Украины промзоны, завершаем оперативное продвижение в ДНР, практически возвращаем ее под контроль нашей армии, — резюмировал Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Киев начал информационную подготовку к возможной утрате контроля над Покровском. По его словам, власти Украины проводят так называемый «прогрев» общественного мнения и своих западных партнеров.