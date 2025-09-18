Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 09:11

ВС России выдавливают противника из Красноармейска

SN: ВСУ не смогут долго сдерживать российское наступление под Красноармейском

Оборона украинских войск в районе Покровска (Красноармейска) подходит к критической черте, сообщает Sky News. По данным канала, ВС России усилили давление, ВСУ не смогут долго сдерживать наступление.

Украинская оборона важнейшего города Покровска, которая держалась более года, может подойти к концу, поскольку российские силы вторжения выдавливают сопротивление, — говорится в сообщении.

На других участках линии боевого соприкосновения ВСУ также сталкиваются с давлением. ВС России используют трубопровод для переброски войск на северо-востоке от Купянска для истощения ресурсов украинских войск и усиления обороны.

Ранее начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении.

До этого российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ в 153 районах, включая базу горючего, склады боеприпасов и пункты дислокации. По данным военного ведомства, поражены логистические узлы западных поставок вооружения, места хранения и запуска беспилотников, а также позиции иностранных наемников.

Красноармейск
Покровск
СВО
спецоперация
ВСУ
ВС РФ
