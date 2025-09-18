Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:53

Хакеры пролили свет на личности иностранных инструкторов на Украине

В списке погибших на Украине наемников нашли инструкторов из США, ФРГ и Британии

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В списках погибших на Украине наемников, которые были обнародованы после взлома украинских баз данных российскими хакерами из Nessus и CGOP, нашли имена иностранных инструкторов, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, советники приезжали из США, Германии и Великобритании.

В публикации отмечается, что в списках погибших были обнаружены советник по безопасности из Британии Райан Эванс, погибший под Краматорском; военный советник из США Ричард Кирлин, найденный мертвым в отеле; американский инструктор Майк Меоли, погибший в госпитале после ДТП; советник и инструктор из Германии Димитриос Феррара; британский советник по безопасности Джонатан Шенкин. По данным канала, многие наемники в ВСУ умирали от дружественного огня.

Ранее сообщалось, что доступ к украинским базам данных был получен благодаря взлому электронной почты украинского офицера. Хакеры отыскали сведения о погибших, журналы боевых действий и рапорты. Из них следовало, что около трех тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, погибли или пропали без вести.

