18 сентября 2025 в 12:53

ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

За сутки российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Были поражены места хранения и производства беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Операции провели на территории 142 районов.

Нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее российские войска освободили село Новоивановка на северо-востоке Запорожской области от ВСУ. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова, это улучшило тактическое положение на данном участке фронта.

До этого силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Ростовской областями. Половина была уничтожена над Курской областью. Как уточнили в Минобороны, атаки были отражены в промежуток с 15:00 до 20:00 по московскому времени. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

