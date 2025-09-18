«Ситуация хуже»: названа главная опасность оптоволоконных дронов ВСУ

Российские средства радиоэлектронной борьбы оказываются практически бессильны против новых оптоволоконных дронов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, основная сложность заключается в полной неуязвимости канала связи таких беспилотников к традиционным методам подавления. Он добавил, что ситуация усугубляется наличием специальных малошумных двигателей на дронах.

[С новыми оптоволоконными дронами ВСУ] здесь еще хуже обстоит ситуация, чем она описывается. Двигатели стоят малошумные, поэтому их почти не слышно, когда они летят. И за счет того, что используется оптоволокно, РЭБ их подавить невозможно. Средства радиоэлектронной борьбы практически бессильны. Электрические малошумные двигатели этих дронов затрудняют их обнаружение по звуку, остается только визуальное наблюдение, то есть это бинокли. Ночью приборы ночного видения в отношении таких дронов не работают, потому что у них двигатели имеют температуру такую же, как окружающая среда. Они не видны на инфракрасных прицелах, — пояснил Кнутов.

По его словам, тройной заряд нового дрона ВСУ, как правило, способен гарантированно поразить цель. Военэксперт отметил, что такие типы БПЛА используются в приграничных районах, в том числе в Белгородской области, для атак на гражданские объекты.

Ранее сообщалось, что новый дрон ВС РФ «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник. Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении.