Российские войска прорвали оборону ВСУ в поселке Ямполь, куда они вышли после полного освобождения Серебрянских лесов, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас в населенном пункте ведутся ожесточенные бои.

Наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои, — отметил Кимаковский.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, сейчас бои уже ведутся в ДНР — в населенном пункте Ямполь. Он также отмечал, что российская армия ведет наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

До этого Минобороны России сообщило, что за сутки ВСУ потеряли около 1435 человек в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес на участках группировок «Центр» (до 445 военнослужащих) и «Южная» (до 260). Кроме того, подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным бригадам, штурмовому полку и пограничным отрядам ВСУ.